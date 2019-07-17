Нижегородскому ДПО «Пластик» одобрили заем на запуск производства газовых баллонов

Фонд развития промышленности РФ (ФРП) одобрил предоставление АО «ДПО “Пластик”» (Дзержинск, Нижегородская область) 500 млн руб. льготного займа на запуск первого в России импортозамещающего производства полимерно-композитных газовых баллонов. Как сообщает пресс-служба фонда, объем инвестиций в проект оценивается в 1,25 млрд руб.

Мощность производства составит 60 тыс. баллонов в год. Выпускать планируют баллоны на 80, 100, 123 и 320 литров. Такие баллоны устанавливают на транспортные средства для использования сжатого природного газа в качестве топлива.

Перед предоставлением предприятию займа заявку должен одобрить наблюдательный совет ФРП, затем будут подписаны соответствующие соглашения.

АО «ДПО “Пластик”» зарегистрировано в Дзержинске в июне 1993 года. Гендиректором является Юрий Караваев. По данным официальной отчетности компании, уставный капитал составляет 266 млн руб. 24,96% принадлежит Галине Осиповой, 24,89% – Валентине Лукояновой. По данным «СПАРК-Интерфакс» еще 24,7% принадлежат ООО «Бизнесгрупп» (Краснодар), 15,6% – ООО «Экспертное бюро» (Краснодар). Выручка по итогам 2018 года составила 3,57 млрд руб., прибыль – 64,4 млн руб.

Как ранее стало известно “Ъ-Приволжье”, ДПО “Пластик” в 2020-2021 годах также планирует запустить на своей площадке в Дзержинске производство контейнеров объемом 1,1 тыс. л для сбора бытового мусора.

Анастасия Еремина