ДПО «Пластик» инвестирует миллиард рублей в производство контейнеров для ТБО

АО «ДПО “Пластик”» планирует запустить на своей площадке в Дзержинске производство контейнеров объемом 1100 л для сбора бытового мусора. Об этом “Ъ-Приволжье” рассказал исполнительный директор компании Денис Дикин. Компания намерена инвестировать в запуск производства 1 млрд руб., из которых 800 млн руб. будут привлеченными, в том числе в закупку оборудования вложится соинвестор (название компании не раскрывают), и 200 млн руб. составят собственные средства ДПО «Пластик».

Запустить производство планируется в четвертом квартале 2020–первом квартале 2021 года. Его мощности не раскрывают, но планируется, что оно станет одним из крупнейших в России. Предполагается, что мусорные контейнеры будут поставляться во все регионы, а в перспективе и на экспорт. В дальнейшем компания намерена развивать систему раздельного сбора мусора.

АО «ДПО “Пластик”» зарегистрировано в июне 1993 года. По данным официальной отчетности компании, уставный капитал составляет 266 млн руб. 24,96% принадлежит Галине Осиповой, 24,89% ¬– Валентине Лукояновой. По данным «СПАРК-Интерфакс» еще 24,7% принадлежат ООО «Бизнесгрупп» (Краснодар), 15,6% – ООО «Экспертное бюро» (Краснодар). Выручка по итогам 2018 года составила 3,57 млрд руб., прибыль – 64,4 млн руб.

Роман Рыскаль, Александра Викулова