Новым владельцем завода подъемного оборудования в Рыбацком стал бенефициар «Юнитест-Рентген»

ООО «Завод подъемно-транспортного оборудования им. Кирова» сменил владельца. В начале июля этого года 100% долей предприятия были оформлены на петербургского предпринимателя Владимира Воронова, являющегося бенефициаром ЗАО «Юнитест-Рентген» — производителя высокотехнологичного оборудования, в том числе, для военной отрасли. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

ЗПТО им. Кирова осуществляет поставки оборудования и обслуживает подъемные механизмы для транспортной отрасли, в частности, исполняя крупные контракты для ЛАЭС. Крупнейший клиент предприятия — ПАО «Трансконтейнер». Выручка компании в 2017 году составила 705 млн рублей, чистая прибыль — 14 млн руб. Производственная база ЗПТО расположена в Рыбацком.