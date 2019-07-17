На директора санатория «Лаба» завели уголовное дело за дискриминацию пенсионера

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении директора АО «Санаторий “Лаба”» Анатолия Шахматова. Он подозревается в «Нарушении равенства прав и свобод человека» (ст. 136 УК РФ). Информацию об этом на своей страничке в Facebook опубликовал краснодарский адвокат Алексей Аванесян.

Согласно постановлению о возбуждении уголовного дела, 86-летний пенсионер забронировал двухместный номер в санатории «Лаба» с 24 сентября по 6 октября 2018 года. Также он внес предоплату в размере 11,6 тыс. руб. Однако, по данным следствия, Анатолий Шахматов якобы вопреки федеральному законодательству давал руководству письменные и устные распоряжения об одностороннем расторжении договоров с гражданами пенсионного возраста. Таким образом, сотрудник санатория позвонил указанному пенсионеру и его внуку, сообщив, что учреждение отказывается принять пожилого человека, что нарушило его конституционные права и явилось поводом для возбуждения уголовного дела.

Дмитрий Михеенко