Власти Сочи вернули все водопроводные сети курорта в собственность города

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа вынес окончательное решение о расторжении договора аренды водопроводно-канализационного комплекса Сочи. Документ был заключен 26 декабря 2007 года между администрацией курорта и ООО «Сочиводоканал».

Как сообщили в пресс-службе МУП Сочи «Водоканал», расторжение договора между городскими властями и коммерческой организацией продолжалось более трех лет. В настоящее время решение уже вступило в законную силу. Единственной законной эксплуатирующей организацией на территории города сейчас является муниципальный водоканал, который отвечает за водопроводно-канализационное хозяйство курорта с сентября 2017 года. Тем не менее, в городе периодически возникали ситуации с «двойными платежками», когда ООО «Сочиводоканал», не желающий уходить с рынка, и МУП «Волоканал» одновременно выставляли счета за оплату услуг водоснабжения и водоотведения.

Дмитрий Михеенко