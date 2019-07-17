В Сочи ветерану боевых действий не давали льготу на проезд в электричках

Краснодарская транспортная прокуратура внесла перевозчику на пригородных поездах в направлении Адлера и Красной поляны представление об устранении нарушений требований законодательства о правах ветеранов боевых действий.

Выяснилось, что мужчина обращался за бесплатным проездным документом к билетным кассирам железнодорожных вокзалов Адлера и Розы Хутор, предъявил паспорт, удостоверение ветерана боевых действий и документ, заверенный электронной подписью о предоставлении государственной социальной помощи, выданной многофункциональным МФЦ. Однако у мужчины потребовали документы для реализации права на бесплатный проезд.

Как сообщили в Южной транспортной прокуратуре, требуемые у ветерана документы не предусмотрены действующим законодательством. Следовательно, мужчине незаконно отказали в льготном проезде. Основанием для принятия данного решения якобы послужил ведомственный приказ. Прокуратурой принесен протест на не отвечающий требованиям действующего законодательства приказ.

Дмитрий Михеенко