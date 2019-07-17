Российский двигатель для SSJ 100 сертифицируют через пять лет

Российский двигатель для самолета Sukhoi Superjet 100 будет сертифицирован через пять лет, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в интервью «Интерфаксу». Он отметил, что этот же двигатель может быть использован для самолета Бе-200.

«Мы несем большие экономические потери на этом самолете из-за того, что французы не хотят снижать стоимость двигателя SaM-146. И, по всей видимости, у нас выход только один — это создание двигателя-аналога ПД-8 на основе технических решений ПД-14»,— сказал господин Борисов. По словам вице-премьера, российский двигатель сможет сделать Superjet конкурентоспособным.

Подробнее о ситуации российскими аналогами французских двигателей — в материале “Ъ” «Бе-200 не дадут утонуть».