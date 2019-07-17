В Краснодаре сносят павильон шаурмы на улице Герцена

Фото: администрация Краснодара

Сегодня, 17 июля, в столице Кубани начался демонтаж незаконного павильона «Шаурма», находящегося на улице Герцена, 190/3. Суд признал это строение временным по иску мэрии Краснодара. Работы по разбору и вывозу конструкций ведут специалисты муниципальной «Службы спасения».

Как рассказали в администрации краевого центра, на земельный участок по Герцена, 190/3 в 2008 году был заключен договор аренды для размещения магазина. Сроком действия договора заканчивался в сентябре 2014 года. В 2012 году арендатор земли переуступил право аренды. В адрес нового правообладателя в 2014 году администрация города направила уведомление о расторжении договора. Договорные отношения были прекращены в одностороннем порядке с 2015 года, после чего мэрия вышла в суд с иском по сносу объекта и освобождения участка.

Право собственности на данную землю было погашено в апреле 2019 года. Владелец сам не снес объект, поэтому работы проводит муниципальная служба. По закону стоимость работ по демонтажу подрядная организация может взыскать с собственника объекта в судебном порядке.

Всего с начала 2019 года в Краснодаре демонтировали 124 нестационарных торговых объекта, рассказал начальник городского управления муниципального контроля Дмитрий Водолацкий.

Василий Хитрых