Участок региональной трассы в Ленобласти отремонтирован за 80 млн рублей

В Ленобласти завершен ремонт участка региональной трассы «Сосновый Бор — Глобицы». Об этом сообщает пресс-служба региона. Работы по заказу ГКУ «Ленавтодор» стоимостью почти 80 млн рублей выполнило ООО «Строительная Компания Балт-Строй». На шестикилометровом участке дороги обновлено асфальтовое покрытие, нанесена разметка, установлены дорожные знаки, очищена полоса отвода от деревьев и кустарников. В среднем за год по трассе проезжает более тысячи автомобилей в сутки.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что проект последнего участка трассы М-11 был одобрен в пятницу, 12 июля.