Директора УК в Геленджике подозревают в причинении ущерба на 21 млн рублей

Полиция Геленджика по материалам прокуратуры возбудила уголовное дело в отношении директора местной УК «Вместе». Она подозревается в мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба (ч. 5 ст. 159 УК РФ). Санкции данной статьи предполагают до пяти лет лишения свободы.

Как сообщили в краевой прокуратуре, директор ООО УК «Вместе» якобы похитила деньги, поступившие от физических и юридических лиц в качестве оплаты услуг по управлению многоквартирными домами. Кроме того, по версии ведомства, к выполнению своих прямых обязанностей управляющая организация подходила формально. В частности, УК не осуществляла техническое обслуживание и текущий ремонт общедомового имущества. Это подтверждается отсутствием актов выполненных работ, договоров и иных документов. В довершении всего УК не имеет в своем штате достаточного количества персонала и технических средств для управления жилфондом.

«С целью придания законности своей деятельности, а также хищения денежных средств собственников и нанимателей помещений многоквартирных домов управляющая организация заключала фиктивные договора подряда», - рассказали в прокуратуре края.

Общий ущерб, который причинила руководитель управляющей организации, оценен на сумму 21 млн руб.

Дмитрий Михеенко