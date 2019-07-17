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Департамент в Сочи возглавил бывший сотрудник СКР

Фото: администрация Сочи

Директором департамента по взаимодействию с правоохранительными органами администрации Сочи назначен Сергей Кармазиненко. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курортной столицы. Ранее чиновник был заместителем руководителя Маловишерского межрайонного следственного отдела СКР по Новгородской области.

Сообщается также, что Сергей Кармазиненко в 2000 году окончил Институт экономики и права и естественных специальностей КубГУ, получив квалификацию юриста. С 2000 по 2017 годы работал в органах прокураторы Краснодарского края на территории Сочи. Занимал должности помощника прокурора города, старшего прокурора города, заместителя прокурора Центрального района курорта.

Дмитрий Михеенко


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