Lotus представил 2000-сильный электрогиперкар Evija

Lotus Evija. Фото: Lotus

Lotus Evija. Фото: Lotus

Lotus Evija. Фото: Lotus

Машина стала первым Lotus, построенным на основе карбонового шасси-монокока компании CPC. Купе с карбоновым кузовом оснащено четырьмя 500-сильными электромоторами. Индивидуальные электромоторы у каждого колеса обеспечивают полный привод и систему векторизации крутящего момента, улучшающую управляемость гиперкара. 2000-сильную силовую установку разрабатывала компания Williams Advanced Engineering. Поставщиком двигателей и инверторов стала фирма Integral Powertrain Ltd.

Батарея на 70 кВт/ч расположена за спинками сидений для оптимальной развесовки. Конструкция машины позволяет реализовать быструю замену разряженного аккумулятора на полностью заряженный. От зарядного терминала на 800 кВт (пока они не существует в природе) батарею можно будет полностью зарядить за девять минут, а от станции на 350 кВт — за 12 минут (на 80%). Запас хода составит до 400 км в зависимости от режима работы силовой установки (Range, City, Tour, Sport и Track).

Lotus Evija получил адаптивную подвеску, магниевые колесные диски (20-дюймовые спереди и 21-дюймовые сзади) с покрышками Pirelli Trofeo R и карбон-керамическими тормозами AP Racing. Заявлено, что разгон 0-100 км/ч займет не более трех секунд, а максимальная скорость электрогиперкара составит 320 км/ч.

Модель отличается тщательно проработанной аэродинамикой (зеркала заднего вида заменены видеокамерами, сзади установлен активный спойлер, в дверях выполнены тоннели для создания эффекта Вентури), а также продуманной системой охлаждения компонентов электрической силовой установки.

Салон выполнен в стиле кокпита гоночных прототипов. Интерьер отделан карбоном и сталью, сиденья обиты алькантарой, а мультифункциональный руль декорирован кожей. В базовое оснащение входят цифровая приборная панель, климат-контроль и мультимедийная система, а также первые в мире лазерные фары ближнего и дальнего света Osram.

Тираж Lotus Evija (слово означает «первый существующий» и «живой») составит 130 экземпляров по цене от €1,8 млн. Выпуск автомобилей начнется в 2020 году.