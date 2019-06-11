«Ростелеком» примет объекты

По данным “Ъ”, подключение к проводному интернету социально значимых объектов в первых 14 регионах России обойдется государству в 2,75 млрд руб., что более чем в два раза меньше начальной цены в конкурсах. В большинстве регионов проводить интернет будет «Ростелеком», по одному получат «МегаФон» и костромской оператор «Связь-Энерго». Снижение цены неудивительно: операторы еще смогут заработать на этих контрактах, считают эксперты.

По итогам первого этапа торгов на подключение к интернету социально значимых объектов в большинстве конкурсов победил «Ростелеком», следует из результатов, подготовленных Минкомсвязью (есть у “Ъ”). Согласно документам, «Ростелеком» выиграл торги в Адыгее, Калмыкии, Карелии, Владимирской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Мурманской, Псковской и Томской областях, Камчатском крае и на Алтае. В Ингушетии победил «МегаФон», а в Костромской области — местный оператор «Связь-Энерго». Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, подтвердил победу «Ростелекома» в 12 из 14 регионов.

Подключение к интернету подразделений МВД, МЧС, Росгвардии, фельдшерско-акушерских пунктов, органов госвласти, местного самоуправления, ЦИК и образовательных организаций проходит в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».

Всего на шесть лет на это выделено 143 млрд руб., в том числе 72 млрд руб.— до 2021 года включительно. К концу 2021 года планируется подключить более 100 тыс. объектов, из которых 26 тыс.— в 2019 году.

Конкурсы в 14 регионах Минкомсвязь объявила 22 мая. В каждом участвовало от четырех до восьми компаний, сообщил “Ъ” федеральный чиновник. Начальная максимальная цена конкурсов в совокупности превышала 5,914 млрд руб., итоговая сумма предложения — 2,746 млрд руб. По оценке Минкомсвязи, наибольшее снижение цены (на 81,5%) произошло в Липецкой области. В Камчатском крае итоговое предложение лишь на 1% ниже начальной цены. В совокупности экономия составила 53,6% от начальной максимальной цены контрактов.

Максим Акимов, вице-премьер РФ, в интервью РБК 12 февраля В Южной Корее к интернету подключены 99% домохозяйств, а в России только три четверти. Это же касается социальных объектов.

Представитель Минкомсвязи Евгений Новиков сообщил, что об окончательных итогах первых аукционов министерство сможет рассказать только после конкурсной комиссии, которая соберется 11 июня. Конкурсы по всем 85 регионам завершатся до 25 июня.

В «Ростелекоме» воздержались от комментариев до публикации официальных документов. В «МегаФоне» отметили, что компании «интересны все регионы, где есть потребность в создании современной цифровой среды в школах, в университетах, медицинских организациях, других социально значимых объектах». В «Связь-Энерго» не ответили на запрос “Ъ”.

Впервые в российской практике исполнители столь масштабных проектов определяются по результатам торгов, подчеркивает федеральный чиновник.

«У нас были очень тяжелые дискуссии на этот счет, мы были в шаге от того, чтобы не торговать, а отдать, как и раньше, "Ростелекому". Надо отдать должное министру связи Носкову — он настоял на этом, это было его заслугой»,— говорил вице-премьер РФ Максим Акимов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (цитата «Интерфакс»). Впрочем, часть объектов будет подключена через мультидиапазонную сеть LTE, которую построит единственный поставщик. В апреле Максим Акимов просил президента РФ Владимира Путина назначить исполнителем этого проекта «Ростелеком».

Опрошенные “Ъ” эксперты не удивлены снижением цены в ходе конкурсов. «Бывают такие результаты, что начальная цена снижается и на 100%, до 1 руб. могут падать конкурсы, которые предполагают возможность получения выручки по модели государственно-частного партнерства. Это конкурс за то, чтобы забрать крупные контракты и зарабатывать на этом»,— поясняет гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов.

Владислав Новый