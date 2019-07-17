1,4 миллиарда рублей составили сборы страховых компаний по агрострахованию с господдержкой в первом полугодии 2019 года. По данным Национального союза агростраховщиков, этот сегмент рынка вырос в разы после спада, вызванного переходом к системе единой субсидии в АПК (в тот период аграрии предпочитали тратить выделяемые средства на другие, кроме страхования, нужды). В результате обособления расходов на страхование в составе единой субсидии застрахованная площадь посевов выросла в девять раз (до 2,1 млн га). В страховании сельскохозяйственных животных достигнуты рекордные показатели: в частности, за полугодие застраховано свыше 2,5 млн условных голов.