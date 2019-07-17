Идеолога нашли среди своих

Врио главы Башкирии Радий Хабиров вчера неожиданно поощрил двух сотрудников своей администрации из блока внутренней политики, курировавших организацию пятого Всемирного курултая башкир. На форуме были задержаны активисты организации «Башкорт». Урал Кильсенбаев, курировавший форум в ранге начальника управления по общественно-политическому развитию, повышен до до заместителя руководителя администрации Радия Хабирова. Он будет курировать выборы, взаимодействие с общественными организациями и партиями. Его бывший зам Азат Бадранов пересел в его кресло. Источники „Ъ“ отмечают, что кадровые решения могли стать реакцией Радия Хабирова на недавнее интервью первого президента Башкирии Муртазы Рахимова, где тот выразил свое мнение о кадровой политике врио главы.

У руководителя администрации Радия Хабирова — Александра Сидякина — вчера появился новый заместитель, который будет курировать вопросы внутренней политики. Эту должность занял Урал Кильсенбаев, возглавлявший с осени прошлого года управление по общественно-политическому развитию. Теперь он будет отвечать за взаимодействие администрации с политическими партиями, общественными организациями и за выборы. Должность замглавы администрации была вакантна с осени 2018 года, когда ее оставил Максим Михайлов, работавший в команде прежнего главы региона Рустэма Хамитова.

Продвинулся по службе и заместитель Урала Кильсенбаева в управлении — Азат Бадранов, который возглавлял отдел политического планирования и проектирования. Теперь господин Бадранов возглавил управление общественно-политического развития.

Видимых поводов для такого поощрения чиновников не было, хотя должность заместителя Александра Сидякина Уралу Кильсенбаеву прочили еще осенью.

Собеседник „Ъ“ в окружении Радия Хабирова сообщил, что кадровые решения связаны с ролями Урала Кильсенбаева и Азата Бадранова в пятом Всемирном курултае башкир, подготовку которого они курировали. Напомним, что форум прошел со скандалом: перед его началом и в ходе пленарного заседания были задержаны два лидера национальной башкирской организации «Башкорт» Фаиль Алчинов и Эльмир Мухаметьянов. Господина Алчинова сотрудникам полиции сдавал лично Азат Бадранов, а Эльмир Мухаметьянов был задержан в зале, когда по приглашению Урала Кильсенбаева пытался пройти к микрофону. Позже активистов доставили в отдел полиции №9. Фаиля Алчинова отпустили, а Эльмиру Мухаметьянову выписали 500 руб. штрафа за мат во время задержания.

Таким образом, повышение по службе стало знаком поощрения этих чиновников за вклад в «размежевание с этнорасистами», отметил собеседник. К категории «проповедников шовинизма, скатывающегося к расизму», ранее отнес активистов «Башкорта» Радий Хабиров. Он также заявил, что его команде с такими башкирами «не по пути». К организациям, которые «лезут в политику, опираясь на национальность», он обещал быть «беспощадным».

Подтолкнуть к кадровым решениям Радия Хабирова могло и недавнее интервью первого президента Башкирии Муртазы Рахимова газете «Бонус» (издается его племянницей Рауфой Рахимовой). В нем господин Рахимов заявил, что, хотя не вмешивается в дела врио главы, все же имеет «свое видение по некоторым вопросам». Комментируя задержания националистов из «Башкорта», экс-президент намекнул, что во внутриполитическом блоке администрации нет единства, и посоветовал Радию Хабирову подобрать в команду «одинаково мыслящих людей, устремленных к одной цели».

Издание «Медиакорсеть» после скандала на курултае прогнозировало отставки его кураторов и со ссылкой на источник в исполкоме организации сообщало, что тем «надают по шапке» и «полетят головы».

Однако произошло прямо противоположное.

Урал Кильсенбаев косвенно подтвердил „Ъ“, что его повышение связано с его позицией на курултае. На вопрос о том, какие задачи перед ним поставлены, он заявил: «Я патриот Башкортостана. Я башкир. Мои предки жили на этой земле. Но как уже сказал наш руководитель, с теми, кто практически скатывается к расизму, нам не по пути. Такие задачи себе и ставлю».

Азат Бадранов пообещал прокомментировать назначение позже.

• Урал Кильсенбаев родился в июле 1982 года в Кугарчинском районе. Окончил Башгосуниверситет, Башкирскую академию госслужбы и управления. Карьеру начинал в 2004 году специалистом госкомитета по молодежной политике. В 2007 году возглавил в ведомстве отдел. В 2009 году перевелся в министерство молодежной политики и спорта, где также возглавил отдел. В 2011 году возглавил отдел госкомстроя республики, в 2012-м — комитет по молодежной политике мэрии Уфы. В 2015-2019 годах руководил администрацией Советского района Уфы.

• Азат Бадранов входит в ближайшее окружение Радия Хабиров. Родился в 1986 году в Уфе. Окончил Башгосуниверситет, Московский государственный технический университет имени Баумана и аспирантуру Института государства и права РАН. В 2006 году занимался бизнесом. В 2010 году работал юрисконсультом Башкирского государственного ансамбля танца имени Гаскарова, в 2011 году — специалистом в московском областном отделении Ассоциации юристов России. Также в 2011-2014 годах был учредителем и директором ООО «Агентство позитивных событий», которому принадлежала недвижимость на улице Сочинской. У компании были два контракта на 1,9 млн руб. с Верховным судом Башкирии. В 2013–2014 годах работал помощником депутата Госдумы Зарифа Байгускарова и одновременно младшим научным сотрудником отдела этнополитологии Института гуманитарных исследований Академии наук Башкирии. В 2014 году устроился работать в отдел ЖКХ администрации городского поселения Голицыно Одинцовского района Московской области. В 2015 году перевелся в отдел защиты политических прав человека аппарата уполномоченного по правам человека России. В 2010 — 2018 годах возглавлял Ассоциацию студентов и аспирантов Башкортостана в Москве и Санкт-Петербурге.

Политолог Аббас Галлямов отмечает, что «поощрение проштрафившихся чиновников выглядит как особенность управленческого стиля Радия Хабирова»: «Достаточно вспомнить историю с награждением главы Сибая — словно в ответ на скандал с загрязнением воздуха. Возможно, что у него есть другие резоны, но выглядит это именно так».

Политолог Станислав Шкель полагает, что перестановки действительно выглядят как «окончательный сигнал на размежевание с радикальным крылом башкирского национального движения». «В электоральном смысле это оправдано. Теряя часть башкирского электората, Хабиров приобретает лояльность других этнических групп, не поддерживающих это движение. Одновременно он страхуется от обвинений Кремля в заигрывании с местными националистами,— отмечает собеседник.— Это очень походит на копирование стиля Владимира Путина, который часто использует такой кадровый прием. Можно вспомнить громкое назначение полпредом Уральского федерального округа Игоря Холманских, несмотря на раздражение, которое вызывал этот персонаж в оппозиционной среде».

Дарья Кучеренко, Наталья Павлова