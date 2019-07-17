Госдепартаменту вручена нота имама

Как стало известно “Ъ”, защита осужденного за публичное оправдание терроризма бывшего имама московской мечети «Ярдям» Махмуда Велитова обратилась в Госдепартамент США с требованием опровергнуть опубликованные в докладах этого ведомства сведения о том, что священнослужитель поддерживал запрещенную в России террористическую организацию «Хизб ут-Тахрир». По мнению адвоката Дагира Хасавова, представляющего интересы имама, упоминание о господине Велитове в докладах повлияло на решение российского суда. Кроме того, как считает защита, то, что Европейский суд не торопится рассматривать жалобу бывшего имама на действия властей России, также связано с докладами.

О том, что история его подзащитного попала в ежегодные доклады Госдепартамента США о ситуации в мире по противодействию терроризму и экстремизму, адвокат Дагир Хасавов узнал «от живущих на Западе мусульманских правозащитников». «Совсем недавно они (правозащитники.— “Ъ”) прислали мне ссылки на два доклада, в которых в разделе о борьбе с терроризмом в России упоминается Махмуд Велитов»,— рассказал адвокат.

Первый доклад был опубликован в 2016 году, еще до окончания судебного разбирательства по делу господина Велитова. По словам господина Хасавова, авторы доклада допустили серьезную неточность, написав, что имам якобы публично выступал в поддержку запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир». «Велитов в своей мечети лишь прочитал традиционную заупокойную молитву по поводу гибели жителя Дагестана Абдуллы Гаппаева, ни разу не упомянув о "Хизб ут-Тахрир"»,— уточнил адвокат. Еще один раз имя имама Велитова в госдеповском докладе было упомянуто уже после суда. Господин Хасавов направил в Вашингтон требование опровергнуть ложные, с его точки зрения, сведения об имаме Велитове. «Я уже получил уведомление, что мое письмо получено в Госдепе. Надеюсь, что они исправят свои ошибки»,— предположил адвокат.

Как ранее рассказывал “Ъ”, имам мечети «Ярдям», расположенной на улице Хачатуряна в Москве, шейх Махмуд Велитов в 2017 году был приговорен Московским окружным военным судом к трем годам колонии. По версии следствия, имам во время молитвы в мечети произнес речь, в которой положительно оценивал деятельность Абдуллы Гаппаева. Тот, по оперативным данным, являлся активным сторонником запрещенной организации «Хизб ут-Тахрир». Слова имама о том, что Гаппаева убили «трусливые люди», следствие квалифицировало как оскорбление правоохранительных органов, хотя обстоятельства гибели дагестанца до конца не выяснены. Сам священнослужитель уверял, что не высказывался в поддержку террористических идей Гаппаева, а только говорил о нем как о «правильном мусульманине».

Защита господина Велитова убеждена, что имама преследуют за религиозные убеждения, однако доказать это в вышестоящих судебных инстанциях не удалось: Верховный суд РФ оставил приговор в силе. После этого господин Велитов пожаловался в ЕСПЧ. В Страсбурге жалобу коммуницировали, предложив властям России ответить на его претензии. Российская сторона ответила, что права господина Велитова никто не нарушал. «Скоро уже заканчивается срок заключения Велитова, однако и после выхода на свободу он будет серьезно ограничен в своих правах»,— пожаловался господин Хасавов. Районный суд Астрахани, где отбывает наказание имам, по ходатайству руководства колонии наложил на господина Велитова ограничение: еще три года после освобождения ему нельзя будет посещать мечеть, встречаться с верующими и выезжать за пределы Москвы, где он живет.

Господин Хасавов убежден, что на решение российского суда могло повлиять и упоминание имени имама в докладе Госдепартамента США. «Совершенно точно, что Европейский суд с рассмотрением жалобы имама тянет из-за позиции авторов докладов Госдепа — ведь европейцы все делают с оглядкой на позицию США»,— посетовал господин Хасавов.

Муса Мурадов