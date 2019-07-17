«Аленке» достанется на орехи

Насыщенность российского рынка сладостей и низкие темпы роста производства заставляет кондитерские компании выходить в новые сегменты. Так, холдинг «Объединенные кондитеры», среди брендов которого «Аленка» и «Бабаевский», может начать выпуск снеков, включая орехи и семечки. На этом рынке уже есть сильные игроки, включая группу KDV Дениса Штенгелова, развивающую марку «Бабкины семечки».

О том, что «Объединенные кондитеры» могут выйти на рынок снеков, стало известно из сообщения компании на портале HeadHunter. На прошлой неделе холдинг опубликовал вакансию директора направления «Орехи, семечки», который должен заняться комплексным развитием проекта и сформировать стратегию. Параллельно «Объединенные кондитеры» начали поиск главного инженера направления, который должен провести оценку оборудования фабрики на соответствие проекту и произвести замену в случае необходимости.

231,51 миллиарда рублей может быть оборот российского рынка соленых снеков в 2019 году, по оценкам Euromonitor International

«Объединенные кондитеры» входят в группу «Гута» Юрия Гущина (занимает 117-ю строчку рейтинга Forbes с состоянием $850 млрд). Объединяет 19 фабрик в России, включая московские «Красный Октябрь», «Кондитерский концерн "Бабаевский"» и «Рот Фронт». В 2018 году, по собственным данным, холдинг выпустил 348 тыс. тонн продукции. Портфель брендов включает «Аленку», «Вдохновение», «Бабаевский» и др. Отраслевое издание Candy Industry оценило выручку холдинга в 2018 году в $1,7 млрд. В «Объединенных кондитерах» на запрос “Ъ” не ответили.

До сих пор «Объединенные кондитеры» не были представлены в сегменте снеков. Как отмечает директор ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» Вячеслав Лашманкин, российский рынок сладостей уже близок к насыщению. По данным «Асконд», десятка крупнейших игроков занимает около 45% всего рынка в натуральном выражении и контролирует примерно 60% продаж. В их число помимо «Объединенных кондитеров» входят Nestle и Ferrero, указывают в ассоциации. В целом, по данным «Асконд», за первые пять месяцев 2019 года объем производства кондитерской продукции в России вырос всего на 1,3%. В основном его стимулировал спрос на внешних рынках — в первом полугодии экспорт сладостей вырос на 20% в денежном выражении, до $558 млн, добавили там.

Выход на рынок снеков — логичный шаг для холдинга, поскольку орехи и семечки уже входят в состав продукции «Объединенных кондитеров», говорит исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев. Но, указывает господин Лашманкин, традиционно кондитерские фабрики и линии проектируются под выпуск определенной продукции. И если изначально мощности спроектированы под выпуск шоколада и конфет, разместить линию снеков будет проблематично, поясняет он. По мнению Вячеслава Лашманкина, под производство орехов и семечек «Объединенным кондитерам» в таком случае потребуется своя производственная площадка. Оценить затраты на ее создание собеседники “Ъ” затруднились.

По оценкам Euromonitor International, в 2019 году объем российского рынка соленых снеков может вырасти на 1,2%, до 474,7 тыс. тонн, продажи — на 6,1%, до 231,51 млрд руб. год к году. Крупнейшим производителем в 2018 году, с долей 25,3% в денежном выражении, в компании называют PepsiCo (бренды Lay’s, «ХрусTeam»). Томская KDV Дениса Штенгелова (марки «Бабкины семечки», «Кириешки», «Три корочки») занимала 13,7% рынка, доля ООО «Мартин» (бренд «От Мартина») — 5%, подсчитали в Euromonitor International.

По словам управляющего партнера Walnut Capital Артема Моторного, конкуренция на рынке соленых снеков в России в последние годы стремительно обостряется. Но Алексей Поповичев считает, что у «Объединенных кондитеров» не возникнет сложностей с продвижением нового для себя продукта, поскольку холдинг присутствует в ритейле на территории всей страны и во всех форматах. Кроме того, напоминает он, «Объединенные кондитеры» развивают собственную розничную сеть «Аленка» (по собственным данным, сегодня в нее входит около 100 магазинов). По словам господина Поповичева, запуск нового проекта также позволит холдингу расширить ассортимент собственной сети и интернет-магазина, что повысит шансы в конкуренции на новом рынке.

Алексей Полухин, Анатолий Костырев