Россиянам предлагают новый инструмент в борьбе с санкционным давлением

Россиянам, которые находятся под американскими и европейскими санкциями, хотят разрешить переносить судебные споры на родину. Законопроект с таким предложением разработала группа депутатов Госдумы. Они подчеркивают, что те граждане и компании, в отношении которых действуют ограничения, не могут въезжать в некоторые страны, поэтому и защищать свои интересы по судебным делам в этих государствах у них также нет возможности.

В результате, если законопроект будет принят, разбирательство можно будет перенести в Россию, по месту жительства или месту нахождения имущества, рассказал в интервью «Коммерсантъ FM» один из авторов инициативы депутат от ЛДПР Андрей Луговой: «Иногда возникают ситуации, когда одно российское юрлицо подает в суд против другого за пределами России, например, в Лондоне часто такое бывает. Но, тем самым те, кто подают в суд, создают себе необоснованные преференции, на наш взгляд.

Поэтому мы предложили, чтобы такого рода судебные споры в арбитражных судах и в судах общей юрисдикции рассматривались исключительно на территории Российской Федерации.

Я не хотел бы упоминать конкретных лиц или компании, но такие случаи имеются. Я могу свой пример привести: меня, допустим, Великобритания обвиняет в уголовном преступлении, но мои же права тоже нарушаются. Я говорю: "У вас есть предъявленные мне обвинения, но я-то в Лондон приехать не могу". Ведь меня объявили в розыск именно для того, чтобы я к туда не приезжал. То есть я не имею доступа к правосудию. А на наше предложение прислать все документы сюда в Россию они отказывают».

Однако законопроект противоречит международному праву, уверен председатель московской коллегии адвокатов «Николаев и партнеры» Юрий Николаев. По его словам, такие решение российских судов не будут иметь силу в иностранных юрисдикциях: «Если идет спор, к примеру, по имущественному вопросу в Германии, то российская правовая система приниматься к рассмотрению не будет. Права России не могут распространяться на юрисдикции других стран. В этом и есть принцип суверенитета. Это же не рабочие механизмы, а популистские.

В романо-германской, англо-саксонской правовых системах судей не будут интересовать решения российских коллег по данным делам, потому что они будут признаны автоматически нелегитимными.

То есть в случае принятия инициативы возможна следующая параллельная ситуация — российская компания будет обращаться в российский суд по имуществу, расположенному в Германии, а ее контрагент будет судиться в Германии, и в итоге, возможно, стороны получат два взаимоисключающих решения суда. Однако будет реализовываться решение той стороны, на территории которой находится спорный объект, допустим, недвижимость».

Также законопроект дает право россиянам и компаниям под санкциями обратиться в российский суд, чтобы прекратить разбирательство за рубежом. Если решение России в этом случае исполнено не будет, то предполагается наложение штрафа. Авторы документы уверены, что инициатива не противоречит международному праву и законодательству других стран.

Александр Рассохин