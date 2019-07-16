ЦИК не зафиксировал незаконной отбраковки подписей кандидатов в Мосгордуму

Заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев отрицает большое количество незаконно отбракованных подписей в поддержку кандидатов в Мосгордуму. По его словам, никаких отклонений в подписях не было и не могло быть.

«Я знаю о некоторых фамилиях, которые вначале в интернете звучали, что якобы их подписи признаны недействительными. Потом оказалось, что эти подписные листы все приняты избирательными комиссиями»,— сказал он по итогам встречи с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы (цитата по ТАСС). По словам господина Булаева, пока ни одной подтвержденной фамилии, исключенной незаконно из списка, не обнаружено.

Напомним, окружные избирательные комиссии сняли с выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов Любовь Соболь, Дмитрия Гудкова, Константина Янкаускаса, Ивана Жданова и Юлию Галямину. Они заявили, что избирком забраковал большое количество подписей, признав их недействительными.

Третий день подряд в Москве проходит акция с требованием зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму.

Подробнее — в материале “Ъ” «Марш несобравших».