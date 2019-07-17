Осужденному сменят кредитора

Как стало известно “Ъ-Юг”, «Региональная корпорация развития» (структура правительства Ростовской области) выставит на продажу права требования к бывшему гендиректору угледобывающей компании «Кингкоул» Владимиру Пожидаеву. Начальная цена торгов на понижение составит 591 млн руб. Таким образом корпорация попытается хотя бы частично вернуть средства, потраченные ею в процессе решения проблемы с задолженностью по зарплате перед горняками обанкротившейся компании в 2016–2018 годах. Эксперты говорят, что шансов продать требование по начальной цене не много, на практике в большинстве случаев удается получить не более 5% от номинала.



АО «Региональная корпорация развития» (РКР) объявило о продаже права требования к бывшему гендиректору УК «Кингкоул» Владимиру Пожидаеву. Начальная цена продажи составит 591,3 млн руб. Торги будут проведены посредством публичного предложения на электронной площадке «Российского аукционного дома».

Как пояснили в РКР, в 2016–2018 годах она участвовала в погашении задолженности по заработной плате перед работниками обанкротившихся угледобывающих предприятий, входивших в группу компаний «Кингкоул» (ОАО «Угольная компания “Алмазная”», ОАО «Замчаловский антрацит», ЗАО «Ростовгормаш»). Чтобы контролировать продажу имущества этих предприятий в рамках конкурсного производства, корпорация выкупила у АО «Рост банк» задолженность ООО «Кингкоул» по кредиту, одним из поручителей по которому был Владимир Пожидаев (остальные поручители — «Алмазная», «Замчаловский антрацит» и «Ростовгормаш»). Почему принято решение о продаже права требования к предпринимателю, в корпорации не уточняют.

Владимир Пожидаев был гендиректором и соучредителем ООО «Кингкоул» (Москва). В 2017 году Гуковский городской суд признал его виновным в злоупотреблении полномочиями и невыплате заработной платы.

В прошлом году предпринимателя судили еще раз — по обвинению в преднамеренном банкротстве подконтрольных «Кингкоулу» предприятий. При сложении наказаний суд учел время нахождения под стражей и определил срок пребывания в колонии общего режима в два года и 11 месяцев с исчислением от 31 июля 2018 года.

Дебиторская задолженность банкрота редко продается по номиналу, говорит Олег Пермяков из юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры». «Предугадать цену, по которой будет приобретена задолженность, трудно, слишком много переменных. Обычно из нашего опыта мы прогнозируем сумму, которую выручат на торгах по продаже такой дебиторки, не более 5% от номинала, если у господина Пожидаева нет каких-либо значимых активов»,— говорит господин Пермяков.

«Успешность реализации прав требования будет зависеть от наличия у Владимира Пожидаева ценного имущества, которым он будет отвечать перед кредиторами в случае его банкротства. Однако, опираясь на сложившуюся практику, предположу, что в данном случае, как и в большинстве случаев привлечения к ответственности в рамках банкротства поручителей, даже в случае реализации активов господина Пожидаева удовлетворить требования кредитора в полном объеме или даже в большей части не удастся»,— добавляет директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов.

ООО «Кингкоул» обанкротилось в 2017 году. ОАО «Угольная компания “Алмазная”», ОАО «Замчаловский антрацит» были признаны банкротами годом ранее. Проблемы на предприятиях «Кингкоула» привели к массовым увольнениям работников и образованию задолженности по заработной плате в сотни миллионов рублей. В регионе возникла социальная напряженность, для снятия которой потребовалось вмешательство региональных властей. По распоряжению губернатора Ростовской области Василия Голубева зарплату горнякам начали выплачивать с августа 2016 года из средств АО «Региональная корпорация развития» (принадлежит областному правительству). Сумма выплат составила 357,6 млн руб.

ГК «Кинкоул» получила активы в Ростовской области в конце 2012 года, купив у компании «Русский уголь» 100% ОАО «Угольная компания “Алмазная”», ОАО «Замчаловский антрацит», ЗАО «Ростовгормаш», ЗАО «Гуковпогрузтранс» и ЗАО «Гуковтелеком».

Вадим Водолазов