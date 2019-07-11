Госдума добралась до курилок в аэропортах

Госдума обсудит возвращение зон для курения в аэропорты. Депутаты в первом чтении рассмотрят соответствующий законопроект. Документ был внесен в нижнюю палату парламента еще в 2017 году, но встретил сопротивление со стороны Минздрава. Примут ли документ на этот раз? И реально ли организовать места для курения так, чтобы они никому не мешали? Об этом — Виктория Феофанова и Анна Пестерева.

И сторонники, и противники курения в аэропортах отстаивают две принципиально разные точки зрения с помощью одних и тех же аргументов. Все в один голос говорят, что люди имеют право дышать чистым воздухом. Но только их путь приведет к желаемому результату. Депутат от «Единой России» Сергей Боярский внес законопроект о возвращении специальных мест для курения в Госдуму. Он уверен, что эта мера нужна не только курильщикам, но и тем, кто не переносит сигаретный дым: «Такие специальные зоны в аэропортах покинуть не представляется возможным. Поэтому курильщики, которые сталкиваются с задержками рейса или находящиеся в этой зоне в качестве транзитных пассажиров, по сути, курят, нарушая закон, в туалетных комнатах, которые совершенно не предназначены для этого с точки зрения вентиляции. А в эти комнаты, естественно, ходят и дети, и люди некурящие».

Запрет на курение в аэропортах действует с 2013 года. Пару лет назад сами воздушные гавани осторожно заговорили о возможности возвращения курилок. Об уступках попросили сначала в Шереметьево, после коллег поддержали в Пулково. Запрет не работает, жаловались там. Еще год назад во Внуково заявляли, что готовы открыть места для курения в любой момент. После запрета специальные зоны закрыли, но все оборудование находится в рабочем состоянии. Требуется только разрешение властей, поясняла тогда «Ъ FM» начальник пресс-центра аэропорта Внуково Мария Шаравина: «Когда ввели законодательно запрет на курение в аэропортах, нам пришлось эти курилки закрыть. Но они у нас, скажем так, законсервированы.

Как только вступает в силу действие закона, мы их откроем, потому что они у нас очень качественные, оборудованные современной техникой, которая позволяет девятикратно обменивать воздух, соответственно, курильщики и некурильщики не будут друг другу мешать каким-то образом».

Как бы то ни было, Минздрав был и остается резко против каких-либо поблажек в антитабачном законодательстве. И дело не только в сигаретном дыме, который может распространяться по аэропорту. Специальные зоны привлекают внимание, поэтому могут сделать курение снова модным. Можно ли выделить специальные места на улице, чтобы не привлекать внимание остальных пассажиров? В зоне вылета, а именно там люди дольше всего находятся, организовать отдельные выходы на улицу не разрешают правила безопасности, говорит гендиректор ассоциации «Аэропорт» Виктор Горбачев: «Практически во всех аэропортах есть зоны, отведенные на улице не по всему периметру, а отдельные зоны, где люди могут постоять, покурить, а потом войти в здание. А в чистой зоне отдельные комнаты».

Несмотря на сопротивления Минздрава и Минтранса, который также выступил против возвращения курилок в аэропорты, профильные комитеты Госдумы рекомендовали законопроект к принятию.

Сейчас закон предусматривает штраф за курение в аэропорту от 500 до 1,5 тыс. руб.