В Пермском крае более 35 тыс. га засорены борщевиком

Сегодня правительство Пермского края рассмотрело вопрос о борьбе с борщевиком. Губернатор Максим Решетников отметил, что сегодня общая площадь территорий региона, засоренных этим растением, превышает 35,5 тыс. гектаров.

Глава региона отметил, что для борьбы с этим растением требуется реализация комплекса мер с привлечением различных ведомств, краевой и местной власти.

Как полагает губернатор, необходимо разработать систему мониторинга, которая будет выявлять заброшенные участки с растущим борщевиком. Далее нужно определить ответственного за землю. Наконец, в зависимости от того, чья земля – в частной собственности или государственная – определить, какие органы контролируют борьбу с сорным растением. Там, где границ нет, ответственность за этот участок должен нести муниципалитет, отметил губернатор.

Отдельно глава региона остановился на методам борьбы с опасным растением. «Пока борьбу с борщевиком будем вести механическим способом, без использования химикатов. По химикатам нам предстоит дополнительно подумать, потому что химикаты опасны» - заявил господин Решетников. По его мнению, необходимо определить химикат, который бы был «не страшнее самой болезни».