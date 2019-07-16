Тимошинина и Назин взяли серебро в командных прыжках в воду на чемпионате мира

Российские спортсмены Юлия Тимошинина и Сергей Назин завоевали серебряные медали в командных соревнованиях по прыжкам в воду с 10-метровой вышки и трехметрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта, проходящем в Южной Корее. Россияне набрали 390,05 балла.
Золото взяли представители Китая (416,65), бронзу — американские спортсмены (357,60). В общекомандном зачете российская команда располагается на второй строчке, уступая первенство команде из Китая.
Чего ожидать от чемпионата — в публикации “Ъ” «Счастливого плавания».
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