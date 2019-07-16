МТС обжалует требование снести вышку в Пестречинском районе Татарстана

МТС обжалует в надзорном порядке решение суда о демонтаже базовой станции в Пестречинском районе Татарстана, сообщили “Ъ-Казань” в филиале ПАО «МТС» в Татарстане.

Ранее сообщалось, что суд в Татарстане удовлетворил иск прокуратуры с требованием демонтировать радиовышку МТС высотой 30 м., поскольку она установлена на участке, предназначенном только для сельскохозяйственного производства.

В компании считают, что судья не принял во внимание «официальное заключение Государственного земельного надзора, которое свидетельствует об отсутствии нарушений земельного законодательства». «Вышка связи в Пестрецах установлена с соблюдением всех процедур, определенных в законодательстве, и получила все требуемые согласования, в том числе от Роскомнадзора и Роспотребнадзора»,— настаивают в МТС.

В компании говорят, что в случае сноса вышки МТС на отдельных территориях Пестрецов доступ к услугам связи будет затруднен.

“Ъ-Казань”