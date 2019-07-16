В Колпино открыли завод по производству лифтов

Российско-белорусское предприятие ООО «МЛМ Невский лифт» открыло в Колпино завод по производству лифтового оборудования площадью 1,7 тыс. кв. м. В первый год компания будет производить до 1 тыс. лифтов, а к концу следующего года планирует нарастить объем производства до 2 тыс. лифтов в год. Продукция будет поставляться на рынок Северо-Западного региона.

На заводе будут выполняться сборка продукции и операции по раскройке и обработке металла. На первом этапе уровень локализации на петербургской площадке составит 30%, а инвестиции — 50 млн рублей. В 2019 году компания планирует вложить в проект еще 30 млн руб.

Первоначально компания собиралась построить завод с нуля, вложив в проект 1 млрд руб., но затем решила арендовать под производство площади у компании «Проперти-М».

Владельцами «МЛМ Невский лифт» являются ОАО «Могилевлифтмаш» (50,75%) и ООО «МЛМ Нева трейд» (49,25%).

По словам гендиректора ООО «МЛМ Нева трейд» Игоря Януковича, емкость петербургского рынка лифтов для нового строительства составляет примерно 4,5 тыс. единиц, капремонта — 1,5-2 тыс. единиц.

Константин Куркин