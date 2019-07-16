У нас новый Элвис

Эта неделя полна неожиданных поворотов для киноиндустрии. Сначала мир бросился обсуждать появление нового агента 007, которым станет темнокожая актриса Лашана Линч (напомним, согласно синопсису фильма «Бонд-25» Джеймс уходит в отставку после событий предыдущей части). Во вторник же таблоиды принесли еще одну интригующую новость — Элвиса Пресли сыграет 27-летний Остин Батлер.

Ванесса Хадженс и Остин Батлер на церемонии вручения премии Оскар 2019

Остин известен по фильму «Мертвые не умирают» Джима Джармуша, также он сыграл в готовящейся к выходу картине Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». После многочисленных кастингов и жёсткого отбора Баз Лурманн пригласил его сыграть роль «короля рок-н-ролла» в биографическом фильме, рассказывающем о пути Пресли к славе и его отношениях с менеджером Томом Паркером, которого сыграет Том Хэнкс.

Кроме Батлера на роль звезды претендовала целая когорта модных и интересных актеров и музыкантов, среди которых были Гарри Стайлс, Энсел Эльгорт, Аарон Тейлор-Джонсон, Майлз Теллер и другие.

«Я знал, что не смогу снять этот фильм, если мы неправильно проведём кастинг, поэтому мы тщательно искали актера, способного передать не только необычные манеры движения и вокальные качества этой несравненной звезды, но и внутреннюю уязвимость артиста», — прокомментировал такой выбор Лурманн для The Hollywood Reporter. Ранее Лурманн прибегнул к необычному ходу — публичному приглашению на кастинг. Он попросил всех заинтересованных в исполнение роли Элвиса прислать свои фотографии на специальную почту.

Сейчас ведутся последние подготовительные процедуры к началу съёмок фильма, которые стартуют в 2020 году в Австралии.