Производитель бьюти-гаджетов Foreo выпускает коллекцию масок для лица

Foreo представили новую коллекцию «умных» масок Advanced Collection для разных типов кожи. Их главной особенностью является то, что они управляются через мобильное приложение для iOS и Android. Для активации маски достаточно вставить ее в гаджет, и далее аппарат сам выбирает и применяет комплекс из 6 технологий (их можно запрограммировать в зависимости от потребностей кожи): термотерапия открывает поры и смягчает кожу, звуковые пульсации T-Sonic помогают вводить в кожу активные вещества, а криотерапия — «запечатывает» их в коже. Красное, зеленое и синее LED-излучение стимулирует выработку коллагена, устраняет признаки старения, убивает бактерии, вызывающие акне, улучшает цвет лица и придает сияние коже.

Гаджет UFO позволяет распределить маску равномерно по всему лицу, сделать проникновение средства более глубоким и эффективным. В отличие от классических масок, которые нужно держать 10-20 минут, смарт- маски Advanced Collection начинают работать в течение двух минут.