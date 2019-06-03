Вейпам и кальянам грозят акцизы

Правительство предлагает ввести акцизы на вейпы, кальяны и электронные сигареты, так как этот рынок до сих пор не регулируется законодательно. Сейчас некоторые стандарты определены только для нагреваемого табака и жидкостей для систем электронной доставки никотина.

Маловероятно, что дополнительные акцизы помогут пополнить бюджет, считает главный редактор издательства «Русский табак» Максим Королев: «Вероятность того, что это будет рабочая мера, невысока. Это простые нагревательные приборы, гаджеты, которые легко собираются самими пользователями, их будут везти по частям, и никто никакого акциза платить не будет, то же самое касается кальянов. Вряд ли система будет работать, по крайней мере, в том виде, в котором она объявлена. Это очень странно — облагать акцизом железки или в случае с кальяном стекляшки. С никотином все гораздо логичнее, в этом была какая-то прогнозируемая по сборам система, и главное — она легко администрировалась. Как будут облагаться налогом батарейки к вейпам, совершенно непонятно.

Сама по себе идея выглядит как очередная пиар-акция: мы заботимся о пополнении бюджета, а как это сделать, толком не знаем».

Новые акцизы — хорошая мера, но недостаточная. Кальяны и вейпы на территории России необходимо вовсе запретить, считает глава ассоциации «Здоровые регионы» Алексей Шабашов: «Все вредные продукты в принципе надо регулировать. Вейпы и кальяны не приносят пользу. Можно спорить о том, более они или менее вредные, чем сигареты, но однозначно можно сказать, что они подрывают здоровье. В идеале, конечно, надо вообще запретить оборот этих изделий на территории страны, потому что они никому не нужны, кроме производителей, которые заработают на этом огромные деньги. Наше же общество получит долю населения, имеющую жесткую зависимость от никотина, к которой приводит вейп. Людей вводят в заблуждение относительно того, что этот наркотик потребляется довольно безопасным способом. Истинные последствия мы узнаем лет через 10-15».

В случае если акцизы все-таки введут, с российского рынка может уйти до половины российских производителей кальянов, считает руководитель компании по производству табака Андрей Денисов: «Компаниям невыгодно работать себе в убыток. Все зависит от того, как этот закон будет выглядеть. Например, когда ввели акциз на алкоголь, на рюмки он не распространялся. Тогда почему с кальяном должно быть иначе? Я думаю, в последующих слушаниях эту инициативу не одобрят».

Ранее представители проекта «Трезвая Россия» внесли предложение взимать экологический сбор с производителей сигарет, хотя бы по 5 руб. с пачки. Предложение поддержали в Минздраве. По данным ведомства, в мире ежегодно на окурки приходится 680 млн т мусора.

Кирилл Абакумов