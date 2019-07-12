Одобрен проект последнего участка трассы М-11

Петербургский филиал Главгосэкспертизы России одобрил проект заключительного, восьмого участка скоростной магистрали Москва – Петербург. Участок М-11 проходит по территории Тосненского района Ленобласти, в Пушкинском и Московском районах города. Его протяженность составляет 34 км.
На участке дороги расположены три моста, 19 путепроводов, около 40 водопропускных сооружений.
Напомним, что протяженность скоростной платной автодороги составит 684 км. Планируется, что трасса М-11 будет полностью открыта в октябре текущего года.
Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге. Санкция нужна для запуска системы freeflow, позволяющей отказаться от шлагбаумов на пунктах взимания платы. О планах по внедрению такой системы чиновники говорят с 2014 года, но сделать этого до сих не удалось.