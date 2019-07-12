Одобрен проект последнего участка трассы М-11

Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге. Санкция нужна для запуска системы freeflow, позволяющей отказаться от шлагбаумов на пунктах взимания платы. О планах по внедрению такой системы чиновники говорят с 2014 года, но сделать этого до сих не удалось.

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