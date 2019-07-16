В рамках заседания Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае проекту сухого порта в Чайковском присвоили статус приоритетного. Инициативу реализует ООО «Квадрат».

В рамках проекта в Чайковском появится контейнерный терминал, который повысит пропускную способность действующей здесь железнодорожной ветки. Таким образом, повысится экспортный потенциал региона, а также станет возможна аккумуляция здесь грузов из других регионов и их централизованная отправка.

Объем инвестиций составляет 100 млн руб., из которых 35 млн руб.— заемные средства Сбербанка. Окупаемость проекта составит четыре-пять лет.

Владельцем ООО «Квадрат» значится Петр Мыц, гендиректор ООО «Чайковское предприятие промышленного железнодорожного транспорта».