Из санатория «Урал» эвакуировали более 400 человек

На территории санатория «Урал» в Увельском районе произошло возгорание из-за оплавления изоляции воздушного компрессора на втором этаже, в стоматологическом отделении. Несмотря на то, что пожарные в течение нескольких минут справились с пожаром, площадь которого составила 3 кв. м, огнеборцы были мобилизованы в соответствии с повышенным уровнем сложности, «учитывая особенности объекта», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

Пожарные прибыли через восемь минут, представители учреждения сообщили им, что из здания санатория эвакуировали 422 человека. Пострадавших нет. Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено. По факту ЧП производится административное расследование.