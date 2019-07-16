Росгвардия разъяснила законность требований о досмотре мобильного телефона

Сотрудники Росгвардии имеют право проверять содержание мобильного телефона с согласия гражданина, если у росгвардейца нет достаточных оснований считать этого гражданина подозреваемым в преступлении. Такое разъяснение предоставили изданию «ПроВладимир» в пресс-службе Управления Росгвардии Владимирской области.

Если же у росгвордейца есть достаточные основания подозревать гражданина в преступлении, он имеет право на его задержание и осмотр вещей, в том числе телефона. При этом с помощью телефона должно быть совершено преступление, или с его помощью можно обнаружить преступление, или телефон может прояснить обстоятельства уголовного дела.

В Росгвардии также уточнили, что закон не обязывает сотрудников называть свои должность, звание, фамилию и предъявлять служебное удостоверение. Это рекомендуется делать для «недопущения конфликтных ситуаций».

Поводом обращения в Росгвардию для прояснения полномочий сотрудников стала ситуация с бывшим журналистом «ПроВладимир» Кириллом Васильевым. Он рассказал, что росгвардейцы остановили его на улице и потребовали разблокировать телефон, чтобы ознакомиться с содержимым. После разговора с ними господину Васильеву позволили идти, при этом не стали досматривать телефон.