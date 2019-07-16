На создание комфортной городской среды в Ленобласти направили 1,3 млрд рублей

На реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в текущем году власти Ленобласти направили 1,3 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Более половины средств (738 млн руб.) поступят из регионального бюджета, 401 млн руб. поступят из федерального бюджета, еще 186 млн руб. будут выделены из бюджетов муниципальных образований.

В 2020 году на выполнение проектных задач планируют направить 960 млн рублей, однако окончательное решение о размере бюджетных ассигнований станет известно в декабре.

Напомним, проект «Формирование комфортной городской среды», наряду с проектами «Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и «Ипотека», реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» до 2024 года. На выполнение проектных задач направлено более 1 трлн руб.