Ryanair сократит число рейсов из-за кризиса с Boeing 737 Max

Крупнейший европейский лоукостер Ryanair предупредил, что из-за задержек с получением заказанных самолетов Boeing 737 Max авиакомпания может быть вынуждена сократить в следующем году число рейсов и, возможно, даже отказаться от использования ряда аэропортов, сообщает The Guardian. Ирландский авиаперевозчик заказал корпорации Boeing 135 самолетов 737 Max и ожидал их поставки с начала следующего года, однако эти самолеты до сих пор запрещены к эксплуатации после двух трагических катастроф в Индонезии и Эфиопии, унесших жизни 346 человек.

Планировалось, что к маю авиапарк Ryanair пополнится 58 новыми самолетами. Теперь же из-за задержек компания сможет получить к середине следующего года, в лучшем случае 30 самолетов. Объявляя о сокращении рейсов, Ryanair опубликовала новые прогнозы показателей своей деятельности на будущий финансовый год с учетом нынешней ситуации. Так, Ryanair ожидает, что за год, заканчивающийся в марте 2021 года, она перевезет 157 млн пассажиров, а не 162, как планировалось изначально. Показатель роста для лета 2020 года компания снизила с 7% до 3%. Комментируя ситуацию, генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири отметил: «Ryanair остается приверженной самолетам 737 Max, и мы ожидаем, что они вернутся к работе еще до конца 2019 года. Однако точная дата этого возвращения пока неизвестна». Напомним, что корпорация Boeing пока добивается разрешения регуляторов на возобновление полетов этих самолетов после усовершенствования программного обеспечения, ставшего причиной катастроф.

Подробнее о том, как компания может избавиться от негативной репутации, читайте в публикации “Ъ FM” «Boeing поставил программное обеспечение на аутсорс».

Алена Миклашевская