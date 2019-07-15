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Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ   |  купить фото

«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Спецпроект «Ъ FM». Выпуск 29

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Экономический обозреватель «Коммерсантъ FM» Олег Богданов выясняет, какие идеи есть на финансовом рынке и куда можно вложить 1 млн и более руб. Эти вопросы он обсудил с портфельным управляющим финансовой группы QBF Марком Доникяном.


Олег Богданов: Я предлагаю начать с тех идей, которые вы в прошлый раз выдвигали. Что получилось, что нет?

Марк Доникян: В последний раз я предлагал к покупке акции АФК «Система». После этого бумаги выросли за две недели в районе 20%. Другая идея у нас была — это «Интер РАО». Она дала в районе 15%. Сейчас же я предлагаю более такую спокойную, надежную стратегию, которая связана с АФК «Система», — это акции МТС...

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