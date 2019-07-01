«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

На рынках складывается позитивная ситуация. В России дивидендный сезон. Есть различные темы, которые привлекают инвесторов. Некоторые из них экономический обозреватель «Коммерсантъ FM» Олег Богаднова обсудил с портфельным управляющим финансовой группы QBF Марком Доникяном.

Олег Богданов: Какие есть новые предложения для инвесторов?

Марк Доникян: Есть идея, которую очень многие управляющие не любят, потому что, скорее всего, погорели, когда были различные неприятные истории с ней, — это АФК «Система». Компания воспряла духом, провела очень много интересных сделок. Я считаю, что потенциал данной бумаги на текущий момент — более 45%.

Полная версия программы: