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Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ

«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Спецпроект «Ъ FM». Выпуск 25

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На рынках складывается позитивная ситуация. В России дивидендный сезон. Есть различные темы, которые привлекают инвесторов. Некоторые из них экономический обозреватель «Коммерсантъ FM» Олег Богаднова обсудил с портфельным управляющим финансовой группы QBF Марком Доникяном.


Олег Богданов: Какие есть новые предложения для инвесторов?

Марк Доникян: Есть идея, которую очень многие управляющие не любят, потому что, скорее всего, погорели, когда были различные неприятные истории с ней, — это АФК «Система». Компания воспряла духом, провела очень много интересных сделок. Я считаю, что потенциал данной бумаги на текущий момент — более 45%.

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