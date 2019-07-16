Белгородская ГК «Славянка» застраховала имущество на 2,9 млрд рублей

«Росгосстрах» застраховал имущество и товарные запасы белгородской кондитерской группы компаний «Славянка», сообщили “Ъ-Черноземье” в страховой компании. В числе застрахованного имущества — инженерные коммуникации нового распределительно-логистического и торгово-развлекательных центров, внутренняя и внешняя отделка помещений, а также товарные запасы. Договор заключен на случай утраты, гибели или повреждения имущества в результате стихийных бедствий, пожаров, противоправных действий третьих лиц, падения деревьев и летательных аппаратов, а также наезда наземных транспортных средств.

О споре воронежской плодово-ягодной компании со страховщиками — в материале “Ъ-Черноземье”.

Владимир Зоркий