В Краснодар отправили первый трамвай с Wi-Fi и USB-разъемами

Фото: администрация Краснодара

Усть-Катавский завод отправил в Краснодар первый трамвай, построенный для столицы Кубани в рамках масштабного обновления парка электротранспорта. В ближайшие дни он, по данным мэрии, должен прибыть в город. В соответствии с техзаданием, транспорт оборудован системой кондиционирования салона, Wi-Fi и USB-разъемами для зарядки техники. Еще три трамвая город должен получить до конца месяца.

Всего, по словам главы Краснодара Евгения Первышова, в этом году на маршруты выйдут 35 новых трамваев: 31 — односекционный и четыре трехсекционных.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, из краевого бюджета на обновление трамвайного парка выделено 3 млрд руб. Вагоны будут приобретаться в течение трех лет. Трамваи будут индивидуального дизайна, низкопольные, с аппарелями для посадки маломобильных пассажиров, системами кондиционирования салона мощностью 36 кВт, адресным открытием дверей, радиоинформаторами, площадкой для инвалидных колясок, системой Wi-Fi и USB-разъемами. В салонах установят современные мультимедийные системы информирования пассажиров, где будет транслироваться информация о маршруте и остановках, новостной, справочный и другой контент.

У нового трамвая будет четыре двери: одна — с аппарелью для маломобильных пассажиров и мам с колясками. Средняя скорость — 62 км/ч, максимальная — 75 км/ч. В салоне — светодиодное освещение, 33 места для сидения, всего он вмещает до 187 пассажиров. Предусмотрен режим автономного хода — до 1 км, в тормозном режиме — возможность рекуперации электроэнергии в контактную сеть.

Сегодня трамвайный парк МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» состоит из 268 вагонов, средний возраст которых — 29 лет, замены требуют 156 единиц. Сообщается также, что на долю этого вида общественного транспорта приходится 50% общего объема пассажирских перевозок в Краснодаре.

Дмитрий Михеенко