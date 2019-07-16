Пакистан открыл свое воздушное пространство для гражданской авиации

Воздушное пространство Пакистана снова открыто для рейсов гражданской авиации. Ограничения на полеты были введены пакистанскими властями в конце февраля на фоне эскалации конфликта с Индией.

О снятия ограничений объявило Управление гражданской авиации Пакистана, сообщает Hindustan Times. Как уточняет газета, теперь авиакомпании должны возобновить полеты над территорией Пакистана.

«С немедленным вступлением в силу воздушное пространство Пакистана открыто для всех типов гражданских перевозок на маршрутах, опубликованных ATS (Службой воздушного движения)»,— говорится в уведомлении для летчиков (NOTAM).

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Напомним, 26 февраля ВВС Индии нанесли удар по находящемуся в Пакистане лагерю группировки «Джаиш-е-Мухаммад» («Армия Мухаммеда»), которая ранее взяла на себя ответственность за теракт на территории Индии с 45 жертвами. К утру 27 февраля конфликт двух стран обострился. По информации индийской стороны, Пакистан сбил индийский Миг-21, а ВВС Индии сбили пакистанский истребитель F-16. Пакистан утверждает, что сбил два самолета Индии, а его истребитель F-16 не пострадал. Утром 28 февраля Пакистан обстрелял населенные пункты на индийской границе.

Об эскалации конфликта между Индией и Пакистаном читайте в публикации “Ъ” «Кто мигнет первым».