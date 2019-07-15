На 50-фунтовой банкноте появится математик и криптограф Алан Тьюринг

Сегодня, 15 июля, Банк Англии объявил, что на новой 50-фунтовой банкноте, которая поступит в обращение к концу 2021 года, будет находиться изображение известного английского математика Алана Тьюринга. Как и другие новые банкноты, она будет изготовлена из полимера.

Наибольшую известность господину Тьюрингу принесли его работы во время Второй мировой войны, когда он создал устройство для расшифровки кода немецкой шифровальной машины «Энигма», а также предложенный им «тест Тьюринга». В ходе него судья должен определить, с кем он общается — с человеком или с машиной, если же он не в состоянии определить это, значит, машина прошла тест. Тьюринга считают одним из основателей современной информатики, в числе прочего внесшим вклад в развитие искусственного интеллекта. В 1952 году Тьюринг был приговорен британским судом за гомосексуальность, он был подвергнут химической кастрации, а в 1954 году умер в результате отравления цианидом — по одной из версий, Тьюринг покончил жизнь самоубийством.

Яна Рождественская