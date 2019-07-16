Яблокам ополовинят налог

Премьер-министр Дмитрий Медведев принял решение о снижении НДС на плоды и ягоды с 20% до 10%. Соответствующий законопроект уже внесен в нижнюю палату парламента. Ранее практически все кубанские садоводы платили единый сельхозналог, однако с этого года предприятия, чей оборот превышает 100 млн руб., перешли на НДС. В некоммерческом союзе «Садоводы Кубани», выступавшем лоббистом снижения ставки, утверждают, что переход на НДС поставил отрасль на грань выживания. Смягчение налогового режима ситуацию улучшит, но незначительно.

Плоды и ягоды войдут в перечень товаров, облагаемых льготным НДС 10% — об этом в своем «Твиттере» написал премьер-министр страны Дмитрий Медведев. «Принял решение о снижении НДС до 10% на плодово-ягодную продукцию. Это должно привести к ее удешевлению, а также позволит развиваться отечественному садоводческому хозяйству»,— говорится в твитте. Законопроект уже внесен в нижнюю палату парламента, Госдума планирует его принять до конца весенней сессии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова главы фракции «Единой России» Сергея Неверова.

Как сообщили „Ъ-Кубань“ в союзе «Садоводы Кубани», ранее производители яблок в крае работали без НДС и платили единый сельхозналог, однако с 2019 года предприятия, оборот которых превышает 100 млн руб. в год, стали плательщиками НДС. «Все садоводы в ужасе были, вопрос вставал не о развитии, а о выживании. Мало того что в этом году урожай, по нашим прогнозам, будет на 20% ниже, чем в прошлом, из-за неблагоприятных погодных условий, так еще и НДС. В одном из хозяйств рабочий день уже сокращен вдвое, чтобы меньше платить людям зарплату»,— рассказал генеральный директор «Садоводов Кубани» Николай Щербаков. Вопросом снижения НДС в общественной организации занимаются с начала 2017 года, когда стало ясно, что крупные садоводческие хозяйства будут платить новый для них налог. Специалисты Кубанского государственного аграрного университета на основе данных кубанских производителей яблок подготовили экономическое обоснование для снижения НДС. В итоге правительство вняло аргументам кубанских садоводов. Впрочем, по словам господина Щербакова, принятое решение не слишком улучшит положение дел в отрасли.

«Развитие садоводства в России в самом начале пути. Это очень капиталоемкая отрасль. Мало посадить сады — нужны фруктохранилища, техника, линии по доработке плодов. Это стоит огромных денег. Мы не можем сегодня конкурировать с зарубежными компаниями. В Евросоюзе государство компенсирует фермерам расходы на приобретение оборудования практически на сто процентов. В России этого нет»,— сообщил Николай Щербаков. По данным эксперта, сейчас себестоимость килограмма яблок, выращенных на Кубани, составляет 30 руб., а в Евросоюзе — 8—15 руб.

Иного мнения придерживаются в Плодоовощном союзе. «Снижение ставки НДС до 10% для производителей, осуществляющих закладку яблоневых садов, с одной стороны, позволит не допустить увеличения цен на отечественные яблоки, с другой — даст производителям возможность осуществлять дополнительные инвестиции в производство»,— рассказала заместитель директора по административным вопросам Плодоовощного союза Кристина Прокопьева. По ее мнению, эта мера через три-четыре года приведет к снижению как оптовых, так и розничных цен.

По данным регионального минсельхоза, Краснодарский край по итогам 2018 года стал лидером в стране по закладке новых садов. Компании региона высадили 1,8 тыс. га садов интенсивного типа, 517 га обычных садов и 135 га плодовых питомников, что является рекордом за последние 30 лет. Валовой сбор плодов и ягод во всех формах хозяйствования Кубани превысил 514 тыс. тонн (рост за последние шесть лет — 64,7%). До конца 2019 года площадь молодых садов планируется увеличить более чем на 2 тыс. га. В текущем году на финансирование отрасли садоводства направлено 703 млн руб. господдержки.

Директор по стратегии компании «Финам» Ярослав Кабаков отмечает, что в результате российских контрсанкций импорт яблок в Россию уже снизился вдвое. Образовавшуюся нишу могут занять как российские производители, так и продавцы из других стран: Белоруссии, Китая, Сербии, Молдавии и т. п. «Поскольку российский рынок остается крупным и привлекательным, ожидается, что импорт будет расти, по прогнозам, на 3,5—4,8% в год. Снижение НДС может привлечь новые инвестиции в плодово-ягодный сегмент и в перспективе позволить российским производителям удержать ту долю рынка, которую в противном случае зарубежные поставщики отвоюют обратно»,— отмечает господин Кабаков.

Андрей Ульченко