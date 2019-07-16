Стартап с пятачками

Компания ООО «ТД Ясени», зарегистрированная в Ейском районе, планирует построить свиноводческий селекционно-генетический центр. Сумма инвестиций в проект составляет 1,3 млрд руб. Один миллиард рублей компания получит в МСП Банке. Первую очередь комплекса планируется пустить уже в следующем году. В банке проект называют стартапом, хотя компания на рынке с 2011 года. Эксперты считают, что перспективы компании туманны из-за низкого спроса на продукцию и высокой стоимости кормовой базы.

Компания ООО «ТД Ясени», зарегистрированная в Ейске, планирует основать в районе свиноводческий селекционно-генетический центр. Общий объем инвестиций в проект составляет более 1,3 млрд руб. Из них 789,6 млн руб. кредитных средств компания получит в МСП Банке, дополнительно банк открыл компании кредит еще на 210,3 млн руб. для пополнения оборотных средств. Финансирование открыто под обеспечение корпорации МСП в виде гарантии для стартапов на 499 млн руб. Первую очередь селекционно-генетического центра планируется пустить уже в 2020 году.

Инвестиционное соглашение между МСП Банком и ООО «ТД Ясени» было подписано в июне 2019 года на Международном экономическом форуме в Петербурге. Производственная мощность комплекса составит 1650 свиноматок маточного стада и более 40 тыс. голов свиней в год. Животноводческий центр будет производить чистопородный племенной молодняк свиней пород йоркшир, ландрас и крупная белая, а также гибридных свиней для комплектования маточных стад промышленных свиноводческих комплексов. Проект компании призван частично заместить зарубежные поставки племенного поголовья свиней на территорию России. Основными потребителями продукции будут крупные животноводческие центры, которые работают по генетике компании PIC — мирового лидера в области биотехнологий и генетики.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «ТД Ясени» зарегистрировано в октябре 2011 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Владельцами являются Эдуард Полюдов и Александр Михайленко с долями 50%. Основной вид деятельности — разведение свиней. Выручка компании в 2017 году составила 386 тыс. руб., убыток от продажи — 4 тыс. руб., чистый убыток — 19 тыс. руб. В 2015 и 2016 годах финансовые показатели предприятия показали прибыль 5 тыс. руб. и 44 тыс. руб. соответственно. Отраслевая принадлежность компании по ОКВЭД насчитывает 29 наименований, среди них производство удобрений и азотных соединений, деятельность по упаковыванию товаров, зрелищно-развлекательная и физкультурно-оздоровительная деятельность, розничная торговля лекарственными средствами, предоставление займов и прочих видов кредита и т. д.

По словам гендиректора центра «Совэкон» Андрея Сизова, в последние годы в России предпринимаются активные попытки по открытию селекционных животноводческих центров и выращиванию собственного поголовья. «Доля импорта в целом снижается, в первую очередь — на рынке качественного молодняка, так что спрос на такую продукцию есть. Проблема этой компании может быть в том, что производители ориентируются на собственные центры, стараясь закрывать потребности за счет своего молодняка, и для свободных игроков найти место на рынке не очень просто. Кроме того, крайне неудачен выбор региона для такого проекта: на Кубани стоимость кормов высока как нигде»,— сказал господин Сизов. При этом эксперт удивлен выбором корпорации, которая решила поддержать именно этот проект. «Во-первых, это средний проект — крупным его никак назвать нельзя. Также странно, что проект называют стартапом. Непонятно, на каком основании»,— сказал эксперт.

Завод призван заместить зарубежные поставки племенного поголовья свиней, однако эксперты считают, что найти свое место на этом рынке будет непросто.

В пресс-службе МСП Банка пояснили, что после подачи заявки предприятия в банк финансовое учреждение отправляет документы в корпорацию МСП, а та — в «Сколково». Именно в центре инноваций определяют, можно ли считать проект стартапом, и дают заключение. «Компания занималась рыбохозяйственной деятельностью, затем полностью прекратила ее и перерегистрировалась, так что это новый вид деятельности для ООО „ТД Ясени“ и проект можно считать стартапом»,— пояснили в пресс-службе банка. Банк предоставляет заем в случае выполнения компанией-заявителем базовых требований: регистрация на территории РФ, отсутствие отрицательной кредитной истории по кредитам с гарантией корпорации, отсутствие просроченных налоговых платежей и процедуры банкротства. Если банк соглашается предоставить заем, корпорация МСП берет на себя гарантийные обязательства, пояснили в пресс-службе организации.

На сайте корпорации также указано, что учреждение оказывает кредитную и гарантийную поддержку небольшим компаниям, реализующим проекты с повышенным риском. Это практически все стартапы, большая часть компаний — инновационные. Соответственно, корпорация должна иметь необходимые финансовые ресурсы, в том числе резервы на возможные потери. По состоянию на 15 июля 2019 года субъекты МСП Краснодарского края получили финансовую поддержку корпорации МСП в объеме 6 млрд руб., что позволило предпринимателям региона привлечь средства на сумму 7,2 млрд руб.

Елена Рыжкова