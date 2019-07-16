ЗСД развяжут на Приморский район

Смольный одобрил строительство новой развязки ЗСД в Приморском районе Петербурга, которая появится как продолжение Шуваловского проспекта от Камышовой до Планерной улицы. Ее планировали построить еще к 2018 году, но сейчас новым сроком ввода в эксплуатацию называют 2021 год. Предварительная стоимость проекта составляет 5,29 млрд рублей, средства на строительство правительство города направит через увеличение уставного капитала АО «Западный скоростной диаметр» (АО «ЗСД», подконтрольно городу).

Изначально три дополнительные развязки с ЗСД (съезды на Шуваловский проспект, на Новое шоссе в районе Белоострова, а также развязка со Шкиперским протоком) должны были появиться в 2018–2019 годах. При этом объекты могли быть возведены в рамках существующего концессионного соглашения с ООО «Магистраль Северной столицы» (МСС, эксплуатирует трассу ЗСД). В 2016 году в МСС рассматривали возможность строительства трех дополнительных развязок за свой счет. Однако позже финансировать строительство решили из городского бюджета.

Контракт на одну из развязок ЗСД (съезд на Новое шоссе в районе Белоострова) заключен с АО «ПО "Возрождение"», работы планируется завершить до 30 ноября 2019 года. По словам вице-губернатора Петербурга Эдуарда Батанова, в августе 2019 года АО «ЗСД» может объявить конкурс на строительство съезда к Шуваловскому проспекту.

«Плановая дата завершения строительства (съезда на Шуваловский проспект.— “Ъ”) — в лучшем случае конец 2020 года, но реалистичнее (срок.— “Ъ”) — 2021 год»,— заявил господин Батанов журналистам. Стоимость работ составит 5,29 млрд рублей. Протяженность объекта — почти 3 км. Сейчас в бюджете на реализацию госпрограммы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга» в 2019 году заложено 1,12 млрд рублей, в 2020 году — 4,17 млрд рублей, финансирование на 2021 год не определено. Актуальной информации о планах Смольного на съезд к Шкиперскому протоку, который должен связать магистраль с южной частью Васильевского острова, нет.

По прогнозным оценкам, за счет расширения зоны тяготения ЗСД и охвата неудовлетворенного спроса развязки привлекут более 33 тыс. новых пользователей на платную трассу ЗСД, следует из годового отчета АО «ЗСД». Развязка с Шуваловским проспектом обеспечит транспортную доступность жилых массивов густонаселенного Приморского района и перераспределит транспортные потоки с транспортной развязки ЗСД в районе Богатырского проспекта и в районе Приморского транспортного узла, говорится в годовом отчете АО «ЗСД». Также предусмотрено перспективное продолжение Шуваловского проспекта в сторону Приморского шоссе, что обеспечит транспортную доступность делового квартала «Лахта». По оценкам Смольного, пропускная способность развязки на Шуваловский проспект составит 42 тыс. машин в сутки, при прогнозируемой интенсивности движения — 38 тыс. машин в сутки, грузонапряженность объекта — 18 тыс. тонн в сутки. В АО «ЗСД» на запрос “Ъ” не ответили.

ЗСД — платная магистраль протяженностью 46 км со скоростью движения до 110 км/ч, которая проходит от развязки с КАД в южной части города через район Большого порта Санкт-Петербург, затем через Васильевский остров и далее — на север до автодороги Е18 «Скандинавия».

В среднем в будние дни трафик на ЗСД составляет около 260 тыс. транзакций, при этом в июне 2019 года на ЗСД зафиксирован рекордный показатель трафика — более 368 тыс. транзакций за сутки. Выручка АО «ЗСД» за 2018 год составила 147,7 млн рублей, чистый убыток — 5 млрд рублей. В 2019 году компания ожидает получить убыток в размере 2 млрд рублей, следует из отчетности общества. Консорциум МСС по договору ГЧП эксплуатирует трассу ЗСД. В состав консорциума входят «ВТБ Капитал», Газпромбанк, а также строительные компании Astaldi (Италия), Ictas Insaat (Турция) и Mega Yapi (Турция). Соглашение с МСС предусматривает компенсацию концессионеру от города за недополученную прибыль: в 2016 году выплата составила 4,1 млрд рублей, в 2017 году — 5,2 млрд, в 2018 году — 3,8 млрд. В 2019 год из бюджета на выплаты за ЗСД будет направлено 3,7 млрд рублей. Концессионное соглашение было подписано в 2011 году и рассчитано на 30 лет.

Яна Войцеховская