Муниципальная чистка

Городская избирательная комиссия обнародовала планы по возможному упразднению избирательных комиссий муниципальных округов (ИКМО). Пока речь идет только о городах федерального значения — Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. Об этом вчера на аппаратном совещании ГИК сообщил ее председатель Виктор Миненко. Причиной столь кардинальной реформы стал вал нарушений, который наблюдали члены комиссий. На прошлой неделе с призывом о необходимости перемен в данном вопросе выступил врио губернатора Александр Беглов. Эксперты считают реализацию подобной идеи затруднительной и уверены, что только городами федерального значения обойтись не получится.

За период избирательной кампании в ГИК поступило около 800 обращений о нарушениях, а рабочие группы успели рассмотреть только 197 (по состоянию на 15 июля). В отношении пяти ИКМО направлены обращения в следственный комитет с просьбой проверить их действия на предмет воспрепятствования осуществлению избирательных прав граждан и работе избирательных комиссий (ст. 141 УК РФ).

Например, ИКМО «Екатерингофский» не пускала на свою территорию не только кандидатов в депутаты, но и члена ГИК Екатерину Фесик, которая хотела проконтролировать прием документов. Кроме того, после подачи документов кандидатам массово стали отказывать в регистрации по формальным причинам. В частности, ИКМО «Черная речка» отказала ряду кандидатов от партий «Справедливая Россия» и «Яблоко» из-за якобы отсутствия решений партийных конференций, хотя ранее ее члены расписались в их получении.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов 10 июля назвал ситуацию с муниципальными выборами в городе «безобразием» и заявил, что систему необходимо реформировать.

В сложившейся ситуации, считает независимый политолог Александр Асафов, реформы необходимы. «Изменения грядут, и они будут приняты в ближайшее время. Я думаю, что предложение, которое сегодня пока обсуждается вскользь, тоже будет принято и система претерпит определенную модернизацию. Во что это превратится, сказать сложно, потому что даже проектов пока не видно. Думаю, это здравые шаги, поскольку вместе с системой власти, которая модернизируется, избирательное законодательство должно идти по тому же пути»,— говорит эксперт.

По мнению политолога и директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова, реализация предложения представляется затруднительной, так как нужно полностью изменить 131-ФЗ («Об общих принципах местного самоуправления»). «Придется менять весь принцип работы муниципальных органов власти. Теоретически муниципалитеты могут самостоятельно передать свои полномочия. Заставить их это сделать наш закон не может, поэтому, если мы говорим об изменении, то изменить требуется законодательные основы нашей страны. Это и 131-ФЗ, и избирательное законодательство, возможно, что-то и в Конституции подправить придется»,— полагает господин Солонников.

Руководитель фракции «Яблоко» в ЗакСе Борис Вишневский считает, что изменения бесполезны, так как те же территориальные избиркомы «примут эстафету нарушений». «То, что комиссии могут и должны быть,— это нормально. Надо, чтобы они не так формировались и работали. Нужно обеспечить их открытую и прозрачную деятельность. Нужно, чтобы работали правоохранительные органы. При нормальной их работе первое же безобразие со стороны ИКМО привело бы к тому, что ее члены сели по уголовной статье. После этого никто бы не осмеливался эту практику повторять. Когда это все безнаказанно, мы видим то, что видим. Вопрос не в том, чтобы упразднить тех, кто плохо работает, а в том, чтобы заставить их работать хорошо. Нужно сделать так, чтобы работать хорошо было престижно, а работать плохо было бы трудно и очень опасно»,— убежден господин Вишневский.

Руководитель фракции «Единая Россия» в ЗакСе Александр Тетердинко заявил, что не против перемен, но обозначил варианты развития событий. «Для того чтобы принять решение об упразднении ИКМО есть два пути. Первый — внесение изменений в федеральное законодательство для передачи полномочий территориальным избиркомам. Второй — возложение полномочий на те же ТИК, но с добровольной их передачей. Нужно, чтобы все муниципальные образования города приняли соответствующее решение. Для этого нужно проводить работу с муниципальными депутатами. Варианты с проведением выборов ИКМО и ТИК имеют свои плюсы и минусы»,— считает господин Тетердинко.

Олег Дилимбетов