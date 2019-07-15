Грузия и Азербайджан закрыли дорогу к храму

МИД Азербайджана потребовал от посла Грузии в Баку Зураба Патарадзе разъяснений в связи с инцидентом на границе двух стран, где продолжается противостояние вокруг средневекового монастырского комплекса Давид-Гареджи (по-азербайджански — Кешикчидаг). Утром в понедельник жители приграничных грузинских сел вместе с прихожанами проникли на территорию Азербайджана и напали на местных пограничников, которые до этого вынесли из монастыря Удабно (находится в Азербайджане) грузинские иконы. Стабилизировать обстановку удалось после срочных переговоров между офицерами погранведомств двух стран. В результате была достигнута договоренность о перекрытии всех тропинок, ведущих к монастырю Удабно. Однако это не устроило туристических гидов.

В заявлении МИД Азербайджана по итогам беседы с послом Грузии Зурабом Патарадзе говорится: азербайджанская сторона ожидает «разъяснений относительно нападения на пограничников», а также настаивает на проведении расследования и последующего доклада посла об итогах этого расследования.

О том, что произошло на грузино-азербайджанской границе утром 15 июля, “Ъ” рассказал лидер «Антиоккупационного движения Грузии» (АОДГ) Давид Кацарава. Он принимает активное участие во всех акциях вокруг Давид-Гареджи начиная с мая, когда споры о принадлежности монастырского комплекса и пограничном режиме вокруг него резко обострились.

По словам Давида Кацаравы, он и его соратники по АОДГ, осуществляющие «постоянное патрулирование территории», еще 5–6 июля получили информацию, что азербайджанские пограничники вынесли из келий монастыря Удабно грузинские иконы.

«Мы сразу сообщили об этом нашим властям и потребовали принципиально отреагировать. Но безрезультатно»,— отметил господин Кацарава.

По его информации, верующие, в том числе жители приграничных грузинских сел, «были возмущены подобными действиями азербайджанских пограничников». Именно на этой почве по пути к монастырю Удабно произошло физическое противостояние с пограничниками Азербайджана, в котором активисты АОДГ, по утверждению Давида Кацаравы, не принимали никакого участия.

Окончательно стабилизировать обстановку удалось после вмешательства грузинских пограничников и срочных переговоров между офицерами погранведомств двух стран. В результате была достигнута договоренность о временном (сроком на одну неделю) перекрытии всех тропинок, ведущих из Грузии в сторону монастыря Удабно.

МВД Грузии подтвердило, что иконы действительно вынесены из монастыря «по соображениям сохранности» и переданы грузинской стороне.

При этом министерство призвало все общественные организации и местных жителей не мешать дипломатам двух стран продолжить переговоры о делимитации и демаркации границы.

Закрытие прохода к Удабно вызвало возмущение гидов, которые часто сопровождают туда иностранных туристов. Они обратились в МИД Грузии с требованием скорейшего решения проблемы и сообщили, что по соображениям безопасности прекращают туры в ту часть Давид-Гареджи, которая находится на территории Азербайджана либо на самой границе.

Баку и Тбилиси спорят о принадлежности монастырского комплекса Давид-Гареджи (Кешикчидаг) еще с советских времен, когда было принято решение провести границу между двумя республиками таким образом, что одна часть монастырского комплекса оказалась на грузинской территории, а вторая часть — на азербайджанской. У историков двух стран диаметрально противоположное мнение о том, кто в большей степени вправе объявлять своим культурным наследием уникальный монастырский комплекс, основанный в VI веке сирийскими монахами.

Георгий Двали, Тбилиси