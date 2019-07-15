Между Петербургом и Москвой запустят дополнительные «Ласточки»

В июле и августе текущего года ОАО «РЖД» запускает дополнительные скоростные поезда «Ласточка» направлением Москва – Санкт-Петербург. Они вводятся для удовлетворения высокого спроса на поездки между двумя городами, сообщили в компании.

С Ленинградского вокзала Москвы «Ласточки» будут отправляться 18, 21, 23, 25, 28, 30 июля, а также 1, 4, 6, 8, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27 и 29 августа с прибытием на Московский и Ладожский вокзалы Петербурга.

В столицу «Ласточки» проследуют с 17 июля по 28 августа по вторникам, четвергам и воскресеньям с Московского вокзала.

Подробнее с расписанием дополнительных «Ласточек» можно ознакомиться на сайте РЖД.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что до конца текущего года должен быть определен маршрут новой высокоскоростной железнодорожной магистрали между Петербургом и Москвой.