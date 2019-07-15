Турчинов заявил о способности Украины за несколько минут уничтожить Крымский мост

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинское современное вооружение способно уничтожить российские корабли в Черном и Азовском море, а также Крымский мост. В интервью LB.ua он рассказал, что на Украине «фактически с нуля» был создан универсальный мобильный комплекс крылатых ракет «Нептун», а также модернизирован ракетный комплекс С-125.

«Наши крылатые ракеты смогут уничтожать военные корабли РФ любого класса не только в Черном и Азовском море, но и в портах их базирования, а при необходимости, в течение нескольких минут снести мост, которым так кичится Россия»,— сказал господин Турчинов.

Он также сообщил, что была создана более мощная и эффективная версия ракетного комплекса «Смерч» с управляемыми ракетами, которые имеют большую дальность и более высокую точность по сравнению с российскими аналогами. По мнению Александра Турчинова, на протяжении многих лет системно уничтожался оборонный потенциал, поэтому Украина была не готова к началу боевых действий на востоке страны в 2014 году. Проделанная работа по модернизации комплекса ОПК, по его словам, делает страну «сильной и заставляет считаться с нашими интересами».

Напомним, 15 мая 2018 года президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия четырехполосной автодорожной части Крымского моста. Его общая протяженность составляет 19 км — самым протяженный в России. Пропускная способность — 14 млн пассажиров и 13 млн т грузов в год. Для судоходства предусмотрены арочные пролеты высотой 35 м. Строительство моста раскритиковали многие западные страны. Радикальнее всего отреагировал американский политический журнал The Washington Examiner. Его автор Том Роган посоветовал Киеву атаковать мост с воздуха.

Подробнее читайте в публикации “Ъ FM” «Крымский мост под прицелом внимания».