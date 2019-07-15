«Ленфильм» готов помочь Александру Сокурову после объявления о закрытии его фонда

Киностудия «Ленфильм» готова помогать режиссеру Александру Сокурову после озвученного им решения о закрытии некоммерческого фонда поддержки кинематографа «Пример интонации». «"Ленфильм" готов обсуждать планы по сотрудничеству, подставить плечо и активно помогать»,— заявил по этому поводу генеральный директор кинокомпании Эдуард Пичугин, передает ТАСС.

Господин Пичугин подчеркнул, что сотрудничество фонда с «Ленфильмом» было плодотворным, и напомнил, что за это время было создано четыре кинокартины: «Софичка», «Теснота», «Глубокие Реки» и «Мальчик Русский». В частности, киностудия «Ленфильм» предоставляла начинающим кинематографистам свою производственную базу.

Ранее “Ъ-СПб” писал о решении Александра Сокурова закрыть возглавляемый им фонд из-за недостатка средств.