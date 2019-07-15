Александр Сокуров объявил о закрытии фонда поддержки кинематографа

Режиссер Александр Сокуров объявил, что закрывает руководимый им некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации». Это заявление он сделал во время дискуссии в рамках проведения киношколы «Индустрия на «Стрелке»». Решение закрыть фонд господин Сокуров объяснил недостатком средств, сообщает АБН.

Ранее “Ъ-СПб” писал о проверке, которую в фонде Александра Сокурова провели правоохранительные органы. Основанием для оперативных мероприятий послужило заявление бывшего работника учреждения о возможных противоправных действиях, связанных с хищением денежных средств, выделенных для производства видеопродукции. Позже в полиции сообщили, что никаких претензий к работе фонда не имеют.