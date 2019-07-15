Правительство поручило упростить выписку наркотических обезболивающих на дому

Порядок назначения наркотических и психотропных обезболивающих на дому будет упрощен. Соответствующее поручение было направлено правительством в Министерство здравоохранения, сообщают информагентства. Поручение должно быть выполнено до 19 августа 2019 года.

Также в поручении, подготовленном вице-премьером Татьяной Голиковой, говорится о том, что потребность наркотических и психотропных лекарств должна рассчитываться не от количества коек, а от числа реальных пациентов.

Минздраву поручено направить в субъекты разъяснения о порядке перевозки наркотических и психотропных лекарств в аптеки и больницы. Кроме того, министерству совместно с Росгвардией и МВД России необходимо будет выработать предложения о том, как оптимизировать правила хранения сильнодействующих обезболивающих. Поручение предписывается выполнить до 2 сентября этого года.

Повысить доступность наркосодержащих обезболивающих и психотропных лекарственных препаратов ранее также призывал Международный комитет по контролю над наркотиками (МККН — независимая структура при ООН) в итоговом докладе за 2018 год. Согласно докладу, нехватка лекарств и их «неодинаковая доступность» «приводят к тому, что жители многих стран вынуждены страдать от боли». Глава МККН призвал «правительства принять меры для облегчения доступа к контролируемым лекарственным средствам».

Подробнее о проблеме доступности наркосодержащих лекарств читайте в материале “Ъ” «Обезболивающим не хватает контроля».